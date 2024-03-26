«Я в шоке»: брат предполагаемого сообщника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сделал заявление

Брат арестованного предполагаемого сообщника террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, заявил, что только после ареста узнал, что у того была еще одна квартира в Путилково — та, которую, по версии следствия, мужчина сдавал террористам. Об этом сообщает ИА Регнум.

«Ни я, ни отец не знали, что у него есть вторая квартира. Только та одна в Путилково, в которой он живет с семьёй. Про первую (квартиру) я знал, где он с детьми с женой живет. Про вторую я узнал вчера. Его отец родной тоже ни о чем не знал. Я в шоке», — рассказал брат арестованного мужчины.

Напомним, восьмым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стал 32-летний бизнесмен из Киргизии. Его арестовали до 22 мая. Известно, что он является гражданином РФ, в страну приехал из киргизского Оша.

В 2021 году мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере деятельности ресторанов и доставки еды. Владеет небольшим кафе на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, он сдал квартиру одному из террористов в Красногорске. Об этом преступник рассказывал водителю такси, который подвозил его из «Крокус Сити Холла» до Путилково 7 марта.

На заседании предполагаемый сообщник террористов заявил, что даже не подозревал, кому сдал в свою квартиру в Красногорске. По его словам, недвижимость была в ипотеке, а жильцов он нашел в интернете. Сдать квартиру решил после обещания платить вовремя.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа вооруженных людей пробралась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что мать предполагаемого сообщника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», который сдавал им квартиру, со слезами после суда рассказала, что ее сын не знал обвиняемых.