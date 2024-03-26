«Мой сын хороший человек»: мать со слезами рассказала об арестованном Касимове, сдавшем квартиру террористам

Мать Алишера Касимова, который сдавал квартиру террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл», со слезами после суда призналась, что ее сын не знал обвиняемых. Они вышли на него через сайт «Авито». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как стало известно источнику, 59-летняя женщина эмоционально рассказала, что воспитывала сына одна. С юных лет он уже работал, никогда не отказывался трудиться и всегда был хорошим человеком. В то, что Алишер мог сознательно стать соучастником массового убийства, она не верит.

«Мой сын хороший человек. Он не виноват. Он никого не знает. Он работает сам. Его через «Авито» нашли», - поделилась женщина.

По словам матери арестованного, он приехал в Москву, чтобы зарабатывать деньги, открыл бизнес. А некоторое время назад резко перестал отвечать на звонки. Тогда родственники и узнали о том, что его задержали.

Женщина убеждена, что ее сын не знал, кому сдавал квартиру. Она заявила, что его обманули - террористы сообщили ему, что приехали в столицу для работы на стройке.

«Мой сын не террорист, их не знает, никакой связи с ними нет», - заверила женщина.

Пресс-служба «Авито» предоставила порталу «Страсти» комментарий по данной теме.

«Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили, наши внутренние детективы и СБ сразу подключаются в таких случаях. Никаких запрещенных запросов, сообщений не обнаружено. Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию», - отметили в компании.

Ранее знакомый пособников террористов рассказал, что продавшие им машину не знали о массовом убийстве людей.