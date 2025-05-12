«Я уверен, что здесь что-то не так»: парень умершей на заборе пермячки не согласен с версией о несчастном случае

В Перми продолжают выяснять обстоятельства смерти 18-летней девушки, которую нашли на пике забора. Органы правопорядка считают, что юная жительница города погибла в результате несчастного случая. Однако ее молодой человек выразил несогласие с точкой зрения полиции, передает Ura.ru.

Парень пермячки настаивает, чтобы правоохранители продолжили расследование. Он рассказал о своей возлюбленной журналистам. Оказалось, что погибшая была тихой и спокойной девушкой. Она не посещала увеселительные заведения и вела домашний образ жизни.

«Я уверен, что здесь что-то не так», — заявил молодой человек.

Также в Сети обсуждают другую версию случившегося. Некоторые источники утверждают, будто пермячка была похищена двумя незнакомцами из пивного бара, а после изнасилована и повешена на заборе.

В полиции придерживаются версии, согласно которой девушка погибла из-за несчастного случая. Якобы пермячка попыталась самостоятельно перебраться через ограждение и упала на штырь.