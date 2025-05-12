Никакого криминала: полиция отмела версию об изнасиловании и похищении девушки, найденной на заборе

В Перми продолжают выяснять обстоятельства гибели 18-летней девушки, чье тело обнаружили на заборе. По версии полиции, местная жительница умерла в результате случайности, передает Telegram-канал Baza.

Изначально в Сети стали расходиться слухи, что молодая россиянка стала жертвой изнасилования и похищения. Якобы некие мужчины забрали ее из бара с собой, после чего наругались над новой знакомой и повесили ее на заборе.

Стражи порядка при этом выдвигают другую версию. По предварительным данным известно, что пермячка пыталась самостоятельно перелезть через забор, но не удержалась и упала на штырь. Обстоятельства и детали случившегося по-прежнему устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске закрыли уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки. Она скончалась после похода в стоматологическую клинику.