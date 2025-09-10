«Я удивлен»: многоженец Сухов отреагировал на возбуждение уголовного дела после признания дочери

Уголовное дело возбудили против многоженца Ивана Сухова, которого обвинила в домогательствах дочь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Следователи решили возбудить уголовное дело после заявлений дочери Сухова в эфире Первого канала. Анна рассказала, что отец ее домогался и совершал в отношении нее развратные действия.

В итоге Сухов стал фигурантом дела о развратных действиях ч. 1 ст. 135 УК РФ.

Силовики собираются допросить членов семьи и иных лиц. Они также провели судебные экспертизы, исследовали условия проживания и воспитания несовершеннолетней.

Сам многоженец заявил 360.ru, что не в курсе возбужденного в отношении него дела.

«Я удивлен. Может быть, это фейк, может быть — правда, но мне пока не позвонил никто еще, кроме вас», - пояснил Иван.

Ранее дочь многоженца, рассказавшая о домогательствах отца, сообщила, что к ней проявлял интерес еще и брат.