К рассказавшей о домогательствах отца дочери Ивана Сухова проявлял интерес брат

Дочь многоженца Ивана Сухова Анна, рассказавшая о домогательствах отца, сообщила, что к ней проявлял интерес брат. Подробностями девушка поделилась во время работы с психологом Сергеем Лангом.

Об этом сообщает StarHit.

Весной 2025 года Анна дала интервью и призналась в домогательствах отца, на мужчину написали заявление. Проверка в отношении него продолжается.

Несколько сеансов с девушкой провел психолог Сергей Ланг. Он выяснил другие подробности этой истории, которые ранее не звучали в эфирах.

«Когда она жила у отца, то произошел следующий эпизод — к ней проявлял сексуальный интерес один из братьев. Для нее этот момент тоже стал травмирующим», - рассказал эксперт.

Ланг уверен, что детей Сухова надо спасать – у них тяжелая психологическая травма. Психолог узнал, что несовершеннолетние питаются просроченными продуктами, в то время как отец покупает себе дорогое и хорошее.

«Все дети в ужасных условиях и имеют сломанную психику, которую нужно восстанавливать», - поделился специалист.

Напомним, Сухов проживает с двумя женами в четырехкомнатной квартире в Новой Москве, с ними находятся 16 детей. Мужчина делился, что бил дочь Анну ремнем.