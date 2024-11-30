«Я убью тебя!»: российский режиссер пострадал после нападения незнакомца

В центре Санкт-Петербурга незнакомец напал на режиссера Андрея Пустовалова. Хулиган нанес ему удары руками и ногами по лицу.

Как пояснил Пустовалов, на него напали еще в начале ноября, но лишь сейчас он обратился за помощью к юристам. Режиссер рассказал, что организатором произошедшего может быть его супруга Тамара, связанная с одной психологической компанией. В роковой день она собиралась привести в общую квартиру двух неизвестных мужчин и женщину.

Но, когда Пустовалов вышел с ними на улицу, на него резко напали с криками: «Я убью тебя!» и начали бить руками и ногами по лицу, сообщили в сообществе юридической фирмы «ЮрПитер».

Юристы полагают, что на режиссера напали из-за жилищного вопроса. Члены психологической организации считают, что квартира, в которой Пустовалов живет с детьми, принадлежит его жене. В свою очередь, супруга Андрея покинула дом и не занимается отпрысками.

Мужчина пострадал после нападения и был вынужден ходить на костыле. Сейчас он посещает капельницы. Разобраться в ситуации ему помогают адвокаты.

Андрей Пустовалов — режиссер-педагог, преподаватель актёрского мастерства и режиссуры, речи и пластики, создатель «Первого виртуального театра».

Ранее на футбольного тренера Вадима Евсеева напали пьяные 20-летние фанаты, попросив у него сигарету.