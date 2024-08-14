«Я убивал демона»: появились жуткие подробности расчленения россиянки в Перу

8 августа в Перу 38-летний украинец Иван Кузьмин запер в комнате 44-летнюю россиянку Людмилу Лазаренко, избил ее до смерти и расчленил тело. Известно, что умершая приехала в Перу изучать духовные практики к местному шаману. Мужчина утверждает, что якобы пытался изгнать из подруги дьявола.

В Перу прошел первый суд над украинцем, которого пока арестовали за непредумышленное убийство. Он рассказал, что 8 августа пара проснулась в комнате оздоровительного центра. Возлюбленные проводили много времени и собирались жить вместе.

Проснувшись, они употребили наркотический напиток для «общения с духами», а после съели грибы, которыми их ранее угостил один человек из центра. Через 10 минут, утверждает Иван, в Людмилу внедрился «плохой дух», который захватил ее душу.

После голос начал ему говорить убить Люду, чтобы спасти ее душу. «По приказу» духа, Иван начал бить возлюбленную, а затем изрезал ножом и расчленил. Когда мужчина поднял глаза, он увидел рядом с собой работников центра, которые с ужасом смотрели на обезображенное тело. На вопрос: «Что здесь случилось?». Мужчина ответил: «Я убивал демона», пишет Kp.ru.

В суде Иван сказал, что пил не один раз галлюциногенный напиток. В последнем путешествии с Людой они употребляли его каждый день, но такого эффекта не было никогда. Мужчина продолжает винить во всем «темный дух».

Людмила и Иван познакомились полтора года назад. Она из Владивостока, а он из Донецка. Оба зарабатывали на духовных практиках. У женщины остались две дочки и муж.

Напомним, убивший россиянку в Перу украинец укусил полицейского после задержания.