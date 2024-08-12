«Это похоже на секту»: что известно о зверском убийстве 44-летней россиянки в Перу

В Перу зарезали 44-летнюю россиянку, которая приехала в оздоровительный центр для прохождения духовных практик. По подозрению задержан украинец, которого пришлось связать, так как он оказывал сопротивление. Как сообщает Kp.ru, ранее они были знакомы, а мужчина был любителем различных отваров.

Все произошло в здании центра в Юримагуасе, где мужчина напал на женщину. В это время почти никого не было, так как проходил сеанс с основателем. Но одна из девушек осталась и позвонила основателю со словами «русскую убивают».

Сотрудники прибежали на крик и вызвали правоохранителей. Отмечается, что у мужчины был нож, а сам он вел себя агрессивно. Его удалось задержать еще до приезда полицейских, но для этого мужчину связали. При направлении в участок он укусил одного из правоохранителей за руку.

«Как мне рассказали, рабочие центра нашли Люду уже с пробитой головой, она умерла именно от этого удрала. А что он дальше с ней сделал - лучше этого не видеть», – сообщила приятельница умершей.

Следователи предполагают, что перед убийством женщина и мужчина приняли наркотики.

«Это было не то, что дают в центре в рамках лечения (различные галлюциногенные отвары). Иван что-то сам намешал и случилось страшное», – говорится в сообщении.

Знакомые мужчины говорят, что он часто посещал практики и вел видеоблог, где описывал, как принимает отвары и «погружается в себя». Зарабатывал он тем, что организовывал эксклюзивные ретрит-туры в Перу.

У покойной остались две дочери и муж. По словам подруги, они не верят в случившееся. Родителям женщины пока ничего не сказали. При этом в соцсетях обсуждают сам центр, про который негативно отзываются многие женщины.

«Я не сильна в терминах, но да, это похоже на секту», – отметила приятельница умершей.

Ранее мы писали о том, что россиянка осталась с дырой в бедре после сеанса массажа.