«Я убил маму»: 18-летний уфимец зарезал мать из-за выброшенного ею блокнота с логинами и паролями

В Уфе арестовали 18-летнего студента за жестокое убийство матери. Сообщается, что молодой человек зарезал ее из-за пропавшего листка, на котором были записаны логины и пароли от его аккаунтов.

Инцидент произошел утром 9 января. Уфимец долгое время находился в напряженных отношениях со своей матерью. Ему не нравилось, что его постоянно контролируют, читают нотации и лезут в его личную жизнь. Свою агрессию молодой человек пытался выплескивать в компьютерных играх, где имел сразу несколько аккаунтов, а пароли от них он хранил в блокноте.

Очередной конфликт между сыном и матерью произошел именно из-за листка, на котором были записаны все данные для входа в профили. Перед Рождеством женщина решила порадовать своего ребенка и убралась в его комнате. Вернувшись домой, студент не увидел своего блокнота и обвинил маму в том, что та избавилась от него. Во время вспышки агрессии молодой человек схватил кухонный нож и ударил им женщину несколько раз в шею и туловище.

После совершенного преступления молодой человек написал короткое сообщение брату: «Я убил маму». Он тут же сообщил в полицию и вызвал скорую помощь. Однако медики не успели помочь женщине. Она скончалась от большой потери крови.

Студент не стал скрываться и отрицать свою вину. Ему выдвинули обвинения в убийстве, и на данный момент преступник находится под стражей.

Ранее в Хакасии 16-летняя школьница впала в кому после катания на тюбинге.