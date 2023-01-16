В Хакасии 16-летняя школьница впала в кому после катания на тюбинге

В Хакасии несовершеннолетняя девочка получила сотрясение мозга и впала в кому после катания на тюбинге. Ватрушка была закреплена с помощью троса к автомобилю. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 14 января в селе Куйбышево Бейского района. Школьница 2006 года рождения пострадала во время катания на тюбинге. Он был прицеплен к автомобилю Lada, за рулем которого находился 21-летний россиянин без прав. Молодой человек не справился с управлением, ватрушка влетела в столб. Там находилось двое человек. Девочка получила сотрясение мозга и ушибы. Сообщается, что она находится в коме.

После случившегося началась проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

СМИ пишут, что в настоящее время возбуждено дело по статье «Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством». Также против молодого человека открыто и административное дело по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

Ранее мы писали о том, как школьница сломала позвоночник во время катания на ватрушке в Карелии.