«Я убил их. Мне все равно»: рецидивист расправился с пенсионером и сжег заживо его жену-инвалида
© Freepik
В США мужчина устроил жестокую расправу над пенсионером и его супругой-инвалидом. После задержания преступник заявил полицейским, что ему все равно на убитых, передает New York Post.
Как стало известно правоохранителям, нападение носило спонтанный характер. Американец бродил вдоль домов, пытаясь проникнуть в любой из них. Таким образом он оказался в жилище 76-летнего пенсионера и его супруги-инвалида.
Злоумышленник связал пожилого мужчину, заколол его ножом в подвале, а затем поджег тело. Огонь охватил весь дом. Жена убитого хозяина не смогла покинуть здание и сгорела в нем заживо.
После расправы преступник посетил кинотеатр, где смотрел анимационный фильм на религиозную тематику. Его задержали спустя два дня.
«Я признаю. Я убил их. Мне все равно. Я сжег их», — заявил мужчина.
