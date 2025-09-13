«Я убил их. Мне все равно»: рецидивист расправился с пенсионером и сжег заживо его жену-инвалида

В США мужчина устроил жестокую расправу над пенсионером и его супругой-инвалидом. После задержания преступник заявил полицейским, что ему все равно на убитых, передает New York Post.

Как стало известно правоохранителям, нападение носило спонтанный характер. Американец бродил вдоль домов, пытаясь проникнуть в любой из них. Таким образом он оказался в жилище 76-летнего пенсионера и его супруги-инвалида.

Злоумышленник связал пожилого мужчину, заколол его ножом в подвале, а затем поджег тело. Огонь охватил весь дом. Жена убитого хозяина не смогла покинуть здание и сгорела в нем заживо.

После расправы преступник посетил кинотеатр, где смотрел анимационный фильм на религиозную тематику. Его задержали спустя два дня.

«Я признаю. Я убил их. Мне все равно. Я сжег их», — заявил мужчина.

