«Я тебя уничтожу!»: учитель опасается за жизнь после угроз от матери первоклассника

Учительница младших классов средней школы города Ревда, Свердловская область, получила угрозы расправы от матери одного из школьников. Об этом сообщает НТВ.

Все началось с кислородного коктейля, который дают детям в школе на завтрак. Мама одного из учащихся по какой-то причине не оправила напиток, о чем педагог напомнила ей в личном сообщении.

В ответ на учительницу обрушился град угроз. Более того, поток оскорблений со стороны родительницы первоклассника не прекращался в течение нескольких дней. Мать мальчика обещала встретить преподавателя у школы и «расправиться с ней».

«Я тебя уничтожу! Я тебя из этой школы уберу», — звучит одна из угроз.

Теперь педагог опасается за свою жизнь.

«Она начала меня по национальному признаку оскорблять, говорить, что не хотела бы попадать к такому учителю. Говорит, что поймает меня где-то. Она может поменять учителя, школу и место жительство. А я учитель и работаю с теми, кого посадила администрация», — поделилась учительница.

Впрочем, позже агрессивная женщина объяснила свое поведение. По словам матери четырех детей, педагог интересуется ее личной жизнью и обсуждает подробности при детях в классе.

«Я разошлась с мужем и начала жить с другим мужчиной. И она начала говорить, что так не должно быть. Это не учитель», — попыталась оправдаться женщина.

Однако это не спасло ее от административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. После того, как администрация школы отказалась принимать участие в конфликте, преподавательница обратилась в суд. Там встали на ее сторону, признав, что угрозы и оскорбления в адрес учительницы недопустимы.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из России актриса Юлия Живейнова пожаловалась, что в Европе ее сын столкнулся с буллингом в школе на национальной почве.