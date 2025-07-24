«На сына в школе наехали на национальной почве»: киношная жена Светлакова пожаловалась на жизнь в Европе

Актриса Юлия Живейнова, сыгравшая жену персонажа Сергея Светлакова в комедии «Наша Russia. Турция», пожаловалась на жизнь в Европе. Ее сын столкнулся с буллингом в школе.

Историю актрисы опубликовал NEWS.ru. По словам Живейновой, на ее ребенка «наехали» по школе по национальному признаку, несмотря на то что его отец итальянец. Юлия 20 лет назад переехала на Апеннинский полуостров, где у нее родился сын.

«На сына в школе наехали на национальной почве, мне пришлось идти к директору разбираться, напомнила: «У сына папа — итальянец, дед — американец, и сам он родился в Италии», — рассказала Живейнова.

Кроме того, россиянка столкнулась с проблемами в Италии из-за своей фамилии. Она не смогла получить две роли по этой причине. Подобное, по словам Юлии, происходит из-за антироссийской пропаганды.

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