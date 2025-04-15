«Я тебя убью»: соседка зарезавшей отца школьницы рассказала о криках в квартире

Соседи рассказали о московской семье, в которой 15-летняя девочка зарезала ножом отца. По их словам, в день произошедшего мужчина угрожал дочерям.

Отец и дочери ссорились на протяжении 10 минут, рассказала соседка семьи Виктория. Потом одна из них закричала «Помогите».

«Он кричал "Я тебя сейчас убью" или что-то такое, и она стала уже кричать. Видать, что она защищалась. Это было явно», - рассказала Виктория в разговоре с РЕН ТВ.

Источники издания также утверждают, что мужчина постоянно злоупотреблял алкоголем, издевался над дочерями и регулярно их избивал.

Напомним, 20-летняя девушка поссорилась со своим отцом из-за кредита – мужчина требовал, чтобы она взяла для него 1,4 млн рублей. Словесная перепалка закончилась дракой. Младшая дочь, решив заступиться за сестру, предположительно, нанесла ему несколько ударов ножом. Он скончался от полученных травм.

В отношении ударившей ножом отца девочки возбуждено уголовное дело об убийстве. Ей грозит до 15 лет колонии.