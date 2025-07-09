«Я тебя убью и скормлю собаке»: подробности о нападении на звезду «Дома-2» Лымарь на свидании

Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь рассказала о нападении мужчины-массажиста, который пытался ее изнасиловать и угрожал убить. На свидании ей пришлось убегать через окно. Подробности сообщает «Постньюс».

Лымарь познакомилась с мужчиной по имени Артем через подругу, которая представила его как состоятельного человека, с которым можно «хорошо провести время».

В переписке он вел себя вежливо: они договорились, что Дарья приедет к нему «уложить спать» без интимной близости за 200 тысяч рублей. Однако в квартире ситуация резко изменилась — мужчина схватил нож, потребовал интим и начал угрожать.

«Сейчас я тебя порежу. Будешь увиливать — тебе [конец, – прим. ред.], поняла меня? У меня ротвейлер в доме. Я тебя убью и скормлю моей собаке», — вспоминала угрозы девушка.

Чтобы спастись, девушка выпрыгнула из окна, получив переломы позвоночника и ног. Месяц она провела в больнице.

Артем был задержан, но через пять дней отпущен — следствие не нашло оснований для его дальнейшего содержания под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Адвокат Лымарь настаивает на переквалификации дела на более тяжелую статью — о насильственных действиях сексуального характера.

Дарья убеждена, что нападение было спланированным, и мужчина может представлять опасность для других. Официальных комментариев от Следственного комитета пока не поступало.

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