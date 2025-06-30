Угрожает «крышей», если та пойдет в полицию: клиентка обвинила владельца спа-салона в попытке изнасилования

В Санкт-Петербурге хозяина элитного спа-салона обвинили в домогательствах. На мужчину пожаловалась 22-летняя клиентка комплекса. Однако, как впоследствии выяснилось, это далеко не первый подобный случай, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жительница Северной столицы посетила спа в центре города. Она отдала за процедуру 3 тысяч рублей. После массажа ног владелец комплекса последовал за девушкой в хаммам, где предложил ей парение. Получив отказ, мужчина принялся насильно массировать клиентку, предлагая ей «расслабиться».

Петербурженке повезло, так как в ситуацию вмешался другой посетитель спа-салона. По словам пострадавшей, похожие истории происходили и с другими девушками, но узнать о них сложно, потому что комментарии на сайте чистятся, а владелец салона угрожает всем «крышей». Несмотря на возможные «последствия», клиентка комплекса написала заявление в полицию.

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