«Я тебя сейчас вырублю»: пьяный пассажир самолета задержал рейс своими выходками

Пьяный пассажир рейса Пермь — Сочи чуть не сорвал вылет и пригрозил полицейскому. Авиадебошира задержали, а рейс вылетел с опозданием. Об этом сообщил телеканалу «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов.

Пресс-секретарь подтвердил случившееся.

«Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», — сказал он.

По словам Кузнецова, другие пассажиры находятся в нормальном состоянии.

Напомним, что инцидент произошел во время посадки на самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», направлявшийся в Сочи. Очевидцы сообщили, что один из пассажиров, явно находившийся в нетрезвом состоянии, начал вести себя агрессивно, игнорируя замечания бортпроводников. Даже разговор с капитаном воздушного судна не принес результатов, и экипаж вызвал полицию. В социальных сетях появилась запись его разговора с правоохранителем.

«Я тебе говорю, я тебя сейчас вырублю!» — заявил дубошир.

Мужчина сопротивлялся около пяти минут, пока другой пассажир не помог полицейскому вывести его из салона. Согласно онлайн-табло аэропорта Перми, самолет все же вылетел в Сочи в 05:47, с опозданием в 37 минут относительно расписания.

Ранее мы писали о том, что пьяный москвич устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга из-за опоздания на посадку. 60-летний житель в порыве гнева ударил по стеклянной двери выхода, и она разбилась.