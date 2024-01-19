Пьяный москвич устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга из-за опоздания на посадку

Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Как пояснили в ведомстве, 60-летний москвич устроил дебош на выходе № 10 терминала «А» в аэропорту «Кольцово». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: он вел себя агрессивно и ругался матом.

Россиянин в порыве гнева ударил по стеклянной двери выхода, и она разбилась.

Дебоширом оказался житель Москвы, который ранее не был судим.

«Выяснилось, что мужчина опоздал на посадку, что вызвало у него "эмоциональный стресс", после чего он решил выплеснуть негатив и разбил стеклянную дверь выхода», — добавили в ведомстве.

В отношении жителя Москвы возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина уже оплатил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также он возместил ущерб за разбитое стекло аэропорту Кольцово.

Ранее 63-летняя россиянка устроила дебош в аэропорту «Кольцово» во время посадки в самолет.