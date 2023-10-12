«Я тебя на части разорву»: заслуженная учительница избила школьника за плохое поведение

В Баксане учительница избила ребенка во время урока. Соответствующие кадры распространились по всей Сети. Теперь власти республики начали проверку в отношении педагога и образовательного учреждения. Об этом сообщает Kp.ru.

В школе проходил урок математики. Ученик, сидящий за первой партой, чем-то разозлил пожилую преподавательницу. Женщина накричала на мальчика, потом начала трясти его, а затем – бить по спине и шее.

«Я тебя на части разорву», – угрожала педагог.

Одноклассники пострадавшего засняли все на камеру и выложили в Сеть. Через некоторое время в минпросвещении КБР объявили о начале проверки. Ситуацию взял под контроль министр просвещения и науки КБР Анзора Езаова.

Как оказалось, женщина, избившая школьника, много лет проработала директором учебного заведения и даже получила звание заслуженного педагога.

Ранее мы писали, что в Москве 63-летняя бабушка набросилась на внучку из-за того, что та никак не могла правильно сделать домашнее задание. Пенсионерка сначала ударила девочку по лицу, а потом повалила ее на кровать и продолжила бить.