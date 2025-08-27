«Я страдаю»: написавшая «сжечь ведьму» под постом министра жительница Удмуртии рассказала о пребывании в СИЗО

В Екатеринбурге состоялось первое заседание суда по делу Евгении Рогозиной, которая оставила гневный комментарий под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут о росте цен на масло. Женщина рассказала корреспонденту ИА Регнум, что в СИЗО у нее резко ухудшилось здоровье.

Напомним, что в ноябре 2024 года жительница города Можге, Удмуртия, написала «сжечь ведьму» под высказыванием главы ведомства о росте цен на масло. Евгению Рогозину возмутило повышение стоимости продукта в регионе, в котором есть свой молокозавод.

Комментарии оставили и другие россияне. Однако с наказанием столкнулась только Рогозина. В течение последних трех месяцев женщина находится в СИЗО. Она может отправиться за решетку на 7 лет.

«Я страдаю, в СИЗО мне очень плохо, у меня резко ухудшилось здоровье. Я болею по-женски [требуется операция]. В камере холодно, медпомощи допроситься очень сложно. Очень хочется домой к детям», — рассказала Евгения.

После заседания корреспондент издания также пообщался с матерью подсудимой. Женщина отметила, что дочь за это время сильно похудела, у нее появились круги под глазами. Кроме того, по ее словам, Евгению в изоляторе избила сокамерница.

На маму также легла опека двух детей Рогозиной, дочерей 8 и 13 лет. Их отцу сейчас приходится ездить на вахту, чтобы оплачивать адвокатов.

