«Я справлюсь»: пропавший в Стамбуле россиянин накануне заплыва отправил сообщение матери

Мама пропавшего во время массового заплыва через Босфор российского пловца рассказала, что сказал ей сын перед началом соревнования. Ее слова передает Kp.ru.

Власти Турции продолжат искать россиянина Николая Свечникова, однако поиски до сих пор не принесли результата. Родственники пловца не теряют надежду, но многие версии пропажи мужчины заставили его родных закрыться от СМИ.

Однако мама спортсмена в общении с корреспондентом издание попросила передать важное послание всем, кто знаком с происшествием. Она рассказала, что последний раз Николай с ней связывался утром перед заплывом. Он отправил ей сообщение.

«Я справлюсь, все будет хорошо», — гласит его текст.

Также женщина назвала бредом версию о том, что Николай сам сбежал, потому что у него якобы были причины исчезнуть. Например, долги.

«Когда он уезжал, у нас были грандиозные планы. Наша семья живет не в Москве, мы продали дом. Он это знал, и мы собирались с ним, обсуждали тему, что мы дальше будем делать. А он сам хотел открывать новое направление в бизнесе», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что близкие пропавшего в Босфоре россиянина опасаются за состояние его жены.