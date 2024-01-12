«Я сама в этом виновата»: мать, чей сын гулял по Екатеринбургу без обуви, раскаялась в произошедшем

Мать из Екатеринбурга, сын которой гулял по городу без обуви, призналась, что сама виновата в произошедшем. Она отметила, что подобного больше никогда не повторится. Об этом сообщает издание E1.ru.

Несовершеннолетнего в одних носках на морозе заметили вечером 11 января в Солнечном. Рядом с ним находилась его мама, но она не настаивала на том, чтобы ребенок обулся. Оказалось, что мальчик уже давно закаляется и занимается хоккеем, поэтому часто находится в холоде. Родительница школьника поделилась, что у него весьма серьезная спортивная подготовка, но она понимает, что гулять босиком все равно нельзя разрешать. Женщина заверила – подобного в их семье никогда не было.

«Именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», - сообщила мама мальчика.

Ранее стало известно, что историей с босым ребенком в Екатеринбурге заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.