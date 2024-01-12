Полиция заинтересовалась историей с босым мальчиком на прогулке с матерью

Полиция займется историей с босым мальчиком в Екатеринбурге, которого мать вывела на прогулку без обуви в целях воспитания. Об этом сообщает телеканал «360».

Предположительно, женщина решила научить ребенка ухаживать за собакой, чьи лапы замерзли после долгой прогулки. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что полиция уже занимается расследованием данного случая.

«Мимо нашего внимания это не прошло. С утра уже начали этим делом заниматься», – высказался мужчина.

Он отметил необходимость тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего, включая разбор ситуации с социально-педагогической и воспитательной точек зрения. Возможно, в процессе расследования будут вовлечены образовательные учреждения, в которых учится мальчик. В этом случае, организациям может быть предложено участвовать в решении вопросов воспитания. Однако на данном этапе официальных рекомендаций для законных представителей ребенка еще не было.

«Все очень быстро отработали, все включились, в том числе образовательная организация. Но нужно очень аккуратно к этому подойти, потому что вся эта история касается несовершеннолетнего, семейных отношений. Сначала надо спокойно разобраться», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда в мороз.