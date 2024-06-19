«Я раздел ее, задушил штанами и сбросил в колодец»: задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Кемеровской области

Пропавшую в Кемеровской области 12-летнюю школьницу задушили штанами и бросили в колодец. Об этом подозреваемый в убийстве рассказал сам на допросе после задержания. Его рассказ публикует Kp.ru.

Тело девочки было найдено в колодце в центре города Топки. Пропажа ребенка стала шоком для людей, ведь это место считали безопасным, а родители спокойно отпускали детей погулять. Оказалось, что все произошло у заброшенного здания у Комсомольской площади. Девочка была мертва, а по всем признакам стало ясно, что ее убили.

Правоохранители быстро поймали мужчину, который стал подозреваемым. Он находился в паре десятков метров от того самого места.

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», – признался он.

Местные жители заявили, что задержанный был в кроссовках девочки, а сама она была раздета.

«Его там чуть самого не убили на месте. Сказал, что сам не знает, зачем это сделал», – поделились жители.

По версии следствия, 49-летний житель деревни Большой Корчуган убил школьницу. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Источник пояснил, что пока точная причина смерти девочки еще не установлена. Она могла умереть от удушения, переохлаждения или удара при падении в колодец. Также были найдены ножевые ранения на ее теле.

«Версия с изнасилованием пока не подтверждена», – говорится в сообщении.

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