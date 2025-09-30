«Я просто от него убежала год назад»: мужчина угрожает расправой жене и дочери

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении длительного времени преследует и угрожает своей бывшей жене и ее ребенку. Пострадавшая рассказала в беседе с 360.ru, что они расстались, но мужчина до сих пор ее преследует.

Собеседница издания Татьяна отметила, что официально они пока не разведены. Муж не дает согласия на развод и хочет вернуть супругу.

«Я просто от него убежала год назад. Запугивает, угрожает, что зарежет, изуродует, кислотой обольет, детей убьет… Что в карты меня проиграет. Ненормальный человек, его надо, наверное, в психушку уже», — поделилась подробностями женщина.

Со слов Татьяны, в период совместной жизни мужчина систематически ее избивал. Она неоднократно обращалась в правоохранительные органы: писала заявления в полицию и прокуратуру, снимала побои, но виновник оставался безнаказанным. Сейчас он продолжает писать угрозы и дежурить у ее подъезда.

После того как у женщины появилась возможность переехать, она оставила все имущество и убежала с ребенком.

«Сейчас я переехала в пустую квартиру, опять все обустроила себе. А он мне здесь покоя не дает», — пожаловалась она.

Несмотря на задержание, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Из-за этого женщина не находит себе места.

«Я хожу и боюсь. У меня ребенок ездит каждый день в школу. Я и за нее боюсь, и за себя боюсь. Не могу ни на работу, ни в магазин выйти», — добавила Татьяна.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что по факту угроз возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сообщается, что подозреваемого доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

