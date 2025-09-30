Мужчина избил палкой беременную козу и ее хозяйку за съеденную тыкву

В Татарстане местный житель избил палкой соседку и ее козу за съеденную тыкву. Полицейские разбираются в случившемся, а подробности истории публикует НТВ.

Конфликтная ситуация случилась между двумя жителями деревни. У женщины есть козы, а у мужчины – бараны. Они ссорятся и спорят из-за урожая.

«Я тебе, я мозги выбью!» – кричит на камеру хозяин, пока соседка ведет запись с камеры телефона.

Мужчина вооружился палкой и напал на женщину, а после ушел. Пострадавшая крикнула, что вызовет правоохранителей.

Журналисты сообщают, что соседи ругаются из-за кормового места для животных. Мужчина жалуется, что его тыкву регулярно поедают козы.

«Мою тыкву сожрали, вы видели? Она каждый год загоняет коз в мой огород, бежит, загоняет и там прямо пасет их», – высказался он.

Ссора привела к нападению, мужчина избил палкой беременную козу, а потом и ее хозяйку. Женщина попала в больницу с подозрением на серьезные травмы внутренних органов.

Дочь женщины хочет привлечь мужчину к ответственности.

«Не будет так, что ее избили, она бедует и, как большинство женщин, будет молчать. То, что она одна, у нее нет мужа и опоры, не говорит о том, что мы за нее не постоим», – заявила она.

Родственники пострадавшей зафиксировали травмы в больнице и обратились в полицию.

