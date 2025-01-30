«Наших там быть не могло»: Федерация фигурного катания России о крушении самолета в США

В Федерации фигурного катания на коньках России отреагировали на информацию о крушении в США пассажирского самолета, на борту которого были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в организации отказались давать какие-либо комментарии, так как фигуристы, которые могли находиться в разбившемся самолете, давно не имеют отношения к России.

«Это граждане США, наших [из российской федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках РФ.

По данным канала, бывшая советская фигуристка Инна Волянская также находилась на борту. Она уже более семи лет работала тренером в Вирджинии, на чемпионат она прилетела с командой Ashburn Ice House

Напомним, 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов эмигрировали в США в 1998 году. За границей они работали тренерами. В Канзасе проходил чемпионат по фигурному катанию, на котором они должны были присутствовать.

Ранее также сообщалось, что фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие за сборную США, могли находиться на борту упавшего самолета. Ефимова выступала до этого за Россию, но особого успеха не добилась. Митрофанов родился в США в семье эмигрантов.