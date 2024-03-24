«Я понимаю, что не надо стоять и чего-то ждать»: педагог спасла детей от теракта в «Крокус Сити Холле»

Педагог Елена Губская из Магнитогорска спасла своих воспитанников, с которыми приехала на чемпионат России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холл», от теракта, случившегося в концертном зале 22 марта. В беседе с РЕН ТВ женщина поделилась подробностями произошедшего.

По словам преподавателя, в момент начала стрельбы они с детьми находились в холле отеля «Аквариум» перед отъездом в Магнитогорск. В какой-то момент женщина услышала хлопки, но сначала подумала, что кто-то запускает фейерверк. Однако через некоторое время в холле появились люди, спасавшиеся от террористов, и педагог поняла, что нужно уходить.

Сначала преподаватель и дети спрятались в одном из номеров отеля. После того, как начался пожар, люди начали эвакуироваться.

«Я понимаю, что надо выходить на дорогу, что не надо стоять и чего-то ждать, а у нас и самолет через три часа. Благо у меня были свидетельства о рождении, которые я утром вытащила из чемодана», — поделилась женщина.

Елена Губская вышла на дорогу и пыталась поймать машину, и где-то третья машина остановилась. В ней были супруги, которые чудом спаслись, опоздав на концерт. Они довезли женщину с детьми до Шереметьева.

«Я в этой ситуации столкнулась с человечностью. То, что люди помогали, то, что наш народ настолько сплоченный, душевный и человечный, я ощутила на себе», — заключила педагог.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек прорвались в здание и открыли огонь. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура в России.

Ранее мы писали о том, что спасший десятки людей охранник «Крокус Сити Холла» Алексей рассказал о первых минутах теракта.