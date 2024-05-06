«Я не желал смерти своей супруге»: Куандык Бишимбаев выступил с последним словом в суде

Бывший министр Куандык Бишимбаев, обвиняемый в избиении супруги Салтанат Нукеновой до смерти, выступил с последним словом в суде. Он признал вину в инкриминируемом преступлении, однако вместе с тем заявил, что не желал смерти жене.

Бишимбаев во время последнего слова обратился к родственникам убитой Салтанат и своим родителям, передает StarHit. Бывший министр национальной экономики Казахстана попросил прощения у всех, кому причинил боль своим поступком.

«Вместе с тем я твердо знаю, что я никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти. Никогда, ни в один момент, ни в тот вечер — я не желал смерти своей супруге», — отметил чиновник.

Незадолго до выступления Бишимбаева суд выслушал его пожилую мать. Женщина, которая изначально была жестока по отношению к родственникам погибшей девушки, сменила гнев на милость. Она, под данным СМИ, даже разыграла драму перед участниками заседания.

Ранее брат убитой Салтанат Нукеновой заявил, что Бишимбаев изменял жене. При этом девушка пыталась уйти от супруга, но так и не смогла.