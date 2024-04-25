Пыталась уйти, но не смогла: брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал об изменах Куандыка Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек, которую, по версии следствия, убил муж Куандык Бишимбаев, заявил, что мужчина изменял супруге. Он заверил, что его сестра хотела уйти от бывшего министра национальной экономики Казахстана, но не смогла.

В проекте «Не женское дело» Айтбек вспомнил, как однажды Салтанат вернулась домой и узнала, что ее избранник ей неверен. После этого женщина не смогла больше находиться с ним в одной квартире, собрала свои вещи и уехала. Но Бишимбаеву удалось каким-то образом вернуть ее назад.

«Он ей изменил. Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. <…> Я знал, что она никогда не простит измену. 26 октября мама пересылает сообщение Салты о том, что у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам», - вспомнил Айтбек.

Незадолго до смерти Салтанат вновь попыталась уйти от мужа, чем вывела его из себя. 9 ноября 2023 года в ресторане Бишимбаев напал на жену и жестоко ее избил. Из-за полученных травм Нукенова скончалась. Сам бывший министр в суде заявил, что на протяжении 6,5 часов супруга психологически изводила его.

Ранее Куандык Бишимбаев признал вину в убийстве Салтанат по неосторожности.