Говорил, что это случайность: пассажир самолета домогался соседки во время перелета

В Москве разыскивают мужчину, который домогался соседки во время перелета на самолете. Сначала он оправдывался, а после перешел к решительным действиям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло во время перелета из Владикавказа в Москву. Любвеобильный пассажир положил руку соседке на бедро, а после сказал, что сделал это случайно во время сна. Позже он вновь проделал задуманное.

Девушка не выдержала и попросила бортпроводников разобраться в ситуации. Нетрезвый мужчина оправдался тем, что просто уснул. Сотрудники не смогли помочь, а через некоторое время пассажир еще настойчивее начал лезть к 24-летней соседке по креслу.

Когда самолет приземлился, то девушка быстрее покинула аэропорт, так как боялась, что злоумышленник станет ее преследовать. Когда она уехала, то решила наказать обидчика и обратилась в полицию. Пассажирка назвала приметы соседа, но вспомнила лишь его плотное телосложение и короткую стрижку. Сейчас проводится проверка, мужчину ищут правоохранители.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге пожилой врач-остеопат домогался 16-летней девочки во время сеанса массажа. Три года назад мать водила свою дочь к этому же специалисту. Тогда после сеанса расслабляющего массажа девочка рассказала, что врач вел себя странно. В тот момент, будучи ребенком, она не поняла, что это выходило за рамки врачебного массажа.