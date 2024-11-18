«Я не права, но что теперь?»: пнувшая школьницу на соревнованиях тренер объяснила свое поведение

В Калуге местный тренер по бадминтону попала в скандал. Женщина пнула юную воспитанницу на соревнованиях. Поступок наставницы взбудоражил общественность. Сама же она не видит ничего страшного в случившемся.

Тренер дала комментарий после инцидента Telegram-каналу Подъем. В беседе с журналистами женщина заявила, что как у девочки, так и у ее родителей нет претензий по факту истории на соревнованиях.

При этом наставница признала, что не права в данной ситуации. Также она отметила, что ничего страшного не произошло, а весь ажиотаж вокруг этой темы искусственно раздут.

«Просто все набрасываются. А как воспитывать? Там был просто обоюдный конфликт. Там много было всего. Это я вышла из себя уже — просто воспитательный момент. Я не права, я знаю, но что теперь? Там в принципе ни удара сильного, ничего не было. Все раздуто», — заявила тренер.

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