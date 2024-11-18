«Какие-то гопники напали»: тренер ФК «Ленинградец» Александр Шмарко рассказал об избиении

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко пострадали в результате нападения. Их избили у ресторана в Астрахани. Шмарко в беседе с Газета.Ru рассказал, кто причастен к случившемся и о своем состоянии.

Злоумышленники, которые напали на главного тренера и его помощника, были вооружены ножом. Опасным предметом Шмарко нанесли удар по лицу. После избиения Александр обратился за медицинской помощью.

«Чувствую себя нормально. Наложили швы на порез. Какие-то гопники напали. Дело заведено. Разбираются», — заявил пострадавший.

Конфликт между тренерами и неизвестными произошел после отказа дать закурить. Сначала хулиганы залили Шмарко и Евсеева из газового баллончика, а затем использовали нож.

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