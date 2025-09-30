«Я не кричала»: 19-летняя Екатерина Бурнашкина впервые рассказала, как родила в туалете в аэропорту Турции

19-летняя Екатерина Бурнашкина впервые рассказала, как родила в туалете в аэропорту Турции. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.

Девушка призналась, что не догадывалась о беременности все это время. Интересное положение россиянки не смогли определить даже врачи. Когда на шестом месяце она обратилась к гинекологу, специалист поставила совершенно другой диагноз, рассказала Бурнашкина.

В Турции она находилась на отдыхе с мамой – за день до вылета девушке стало плохо. Местный врач, говорит она, связал недомогание с острой пищей.

«Выписал обезболивающее, таблетки от тошноты, вздутия и поноса. Анализы не брал, просматривал живот», - заявила Екатерина.

На следующий день семья вылетала в Россию. В аэропорту Бурнашкиной стало плохо, она несколько раз ходила в туалет.

«Мне стало плохо. Я пошла сходить по-большому, и все это произошло…», - говорит девушка о внезапных родах.

Как долго она была в туалете, не помнит, но призналась, что не чувствовала боли и не кричала во время родов.

«Я не кричала. Было ли больно? Ничего. Шоковое состояние и полное непонимание, что вообще произошло», — описала Бурнашкина роды.

При рождении ребенка у Екатерины образовались разрывы – в больнице ее зашивали. Только там девушка пришла в себя и поняла, что произошло.

Как рассказала Собчак Бурнашкина, матери она ничего не сообщила, в туалете привела себя в порядок и сменила одежду. Женщин задержали в одном шаге до отлета. Как рассказала в интервью мать Екатерины, ей просто сказали, что дочь родила.

Она вспомнила первую реакцию на эту новость: «Говорю: „Да вы что, не может быть! Вот не может такого быть!“ У меня помутнение в голове. Я половину не слышу. Это был и страх, и испуг».

Напомним, Бурнашкину лишили родительских прав в России. Рожденная в туалете девочка растет в приемной семье в Турции.

