«Было интересно»: юмористка Надежда Ангарская рассказала, как родила старшего сына

Юмористка Надежда Ангарская поделилась кадрами с повзрослевшим сыном от иорданца Раеда Бани. В своем личном блоге звезда Comedy Woman выложила фотографии наследника Давида, сделанные в его день рождения.

«Ждем поздравлений. Все, нам официально 10 лет! Потому что ровно 10 лет назад в 9:20 мама Надя родила человека весом 4300 граммов, 57 сантиметров. Сама, без эпидуралки. Было интересно. Повторим ли мы еще, время покажет», — написала артистка.

В одном из интервью юмористка признавалась, что развелась с отцом Давида потому, что мужчина со временем превратился в тирана. Артистка решила уйти от него, и в 2019 году их брак был расторгнут.

Позже юмористка завела роман с тренером Давида по футболу Николаем Федчуком. Позже она забеременела от него, и в мае 2023 года у пары родился второй сын, которого назвали Даниилом.

