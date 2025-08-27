«Я наказана на неделю»: школьница, пожелавшая в прямом эфире заработать на смерти бойца СВО, извинилась

Девочка из Новосибирской области извинилась за свои слова о заработке на смерти бойца СВО, сказанные во время прямого эфира матери. Школьница пояснила, что просто повторяла за подружками, с которыми играла в Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В Сети завирусился фрагмент из стрима многодетной матери, в котором ее дочь раскрыла план по зарабатыванию денег. Она делилась, что найдет парня, отправит его на СВО и дождется, когда он там погибнет. За эти слова родительница назвала ее «дурой». Но зрители все равно осудили женщину за воспитание, и семьей заинтересовалась полиция.

После разгоревшегося скандала школьница призналась, что ей очень стыдно за сказанные слова. Она отметила, что повторяла за подругами из игры Roblox. Теперь пользоваться приложением ей запрещено.

«Мне мама удалила эту игру, я наказана на неделю теперь. Я больше не выйду гулять, я буду сидеть без телефона, без ничего, на неделю. Мне очень стыдно было, когда я это говорила, так что ещё раз примите мои извинения», - заявила школьница.

