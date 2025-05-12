«Я люблю тебя»: муж зверски убитой финалистки «Миссис Россия» раскрыл детали последнего с ней разговора

Следователи продолжают разбираться в убийстве 40-летней финалистки «Миссис Россия – 2019», скрипачки из Нижнего Новгорода Натальи Маурер. Им удалось задержать подозреваемого – старшего научного сотрудника отдела Микрохирургии глаза академика С.Н. Федорова Алексея Паштаева. Муж погибшей Артем Маурер рассказал о последнем с ней разговоре.

Наталья и Артем были образцовой парой. Талантливая скрипачка и солист Нижегородского театра оперы и балета воспитывали троих детей. Никто не мог подумать, что жизнь женщины оборвется таким образом. Артем пояснил, что последний раз разговаривал с женой в апреле. Он не знал, что Наталья уехала в Москву, а в момент ее убийства находился на работе.

«Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: «Я люблю тебя», и она мне ответила: «И я тебя люблю»», - рассказал мужчина Kp.ru о последних словах любимой.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве – знаменитый хирург с «золотыми руками». Выяснилось, что и Алексей, и Наталья жили в Чебоксарах, пока не разъехались в разные города. Возможно, они дружили много лет, и спустя время у них возникли чувства. Ходят слухи, что пара жила вместе не менее двух лет, но эта информация не подтверждена.

Напомним, скрипачка скончалась от серьезных побоев. Ее тело обнаружили в квартире Алексея в Москве. Мужчину арестовали на два месяца, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.