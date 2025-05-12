Убил известный академик? Появились подробности страшной смерти финалистки «Миссис Россия»

В Москве задержали подозреваемого в убийстве эстрадной скрипачки и финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер. Им оказался врач-хирург, с которым женщина проживала в последнее время.

Как сообщили ТАСС в Тимирязевском суде Москвы, мужчина сильно избил Наталью во время ссоры. Скрипачка скончалась в результате полученных травм.

По данным Telegram-канала Baza, тело Маурер со следами борьбы обнаружили в квартире старшего научного сотрудника «Микрохирургии глаза» Алексея Паштаева. В последнее время, предположительно, многодетная мама жила вместе с ним.

Правоохранители задержали врача спустя пять часов после обнаружения тела Натальи. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Алексея арестовали на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У Натальи осталось трое детей. Ее похоронили в Нижнем Новгороде, где она проживала вместе с семьей. Память супруги почтил в социальных сетях ее супруг, артист Артем Маурер.