«Я из тебя сейчас шашлык сделаю»: мужчина попытался зарубить супругу после 36 лет совместной жизни, но погиб сам

В Кемеровской области суд приговорил местную жительницу к 7 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в убийстве супруга. Сама фигурантка уголовного дела уверяет, что только оборонялась.

Подробности истории приводит интернет-портал VSE42.RU. По информации журналистов, в октябре прошлого года мужчина ворвался в комнату к своей супруге, с которой прожил вместе 36 лет, и стал ей угрожать топором.

«Со словами „Я из тебя сейчас шашлык сделаю“ он замахнулся на супругу», — рассказали в суде.

Однако женщина смогла перехватить опасный предмет и впоследствии нанесла им 14 ударов нападавшему. От полученных ранений глава семейства скончался. Жительница Кузбасса признала себя виновной, но заявила, что намеренно не убивала супруга.

В ходе расследования правоохранители не смогли установить обстоятельства, которые бы доказывали слова женщины. Психологическая экспертиза подтвердила, что обвиняемая не находилась в состоянии аффекта.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали адвоката, подозреваемого в убийстве клиента. Юрист, как считает следствие, зарезал мужчину, а после сжег его тело в печи для зоокремации.