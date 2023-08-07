«Я их расслабила»: психолог Ярикова помогла задержать девушек, которые вломились в ее квартиру

Психолог-криминалист Елена Ярикова помогла полиции задержать двух незнакомок, вломившихся в ее квартиру. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

По данным источника, к ней домой пришли две девушки, у которых были ключи от ее и соседней квартиры. Одна из них сообщила, что сняла данное жилье у хозяйки.

В один момент гостьи попытались уйти, но Ярикова с мужем остановили их и начали расспрашивать обо всем. Вторая девушка заявила, что они якобы сняли комнату в соседней квартире, но ошиблись дверью.

Тогда Ярикова начала задавать наводящие вопросы. Психолог делала вид, что не знакома с соседями. В результате девушки ошиблись в количестве комнат и других деталях.

По словам криминалиста, у незнакомок была большая связка ключей – это насторожило.

Они показали, как открыли дверь квартиры психолога, а потом соседнюю. Пока они показывали, муж Яриковой позвонил соседке и узнал, что она ничего не сдавала. После этого было решено звонить в полицию, гости выбежали, но попали на записи камер видеонаблюдения.

«Я их расслабила, заболтала, они не успели сбежать. На следующий день уже их задерживали оперативники», — сказала женщина.

Ярикова рассказала, что девушки приехали из Казани, за один день сняли комнату в квартире элитного комплекса и нашли работу.

«Видимо, из-за того, что люди пребывают в шоковом состоянии, у них версия о том, что ключ подходит и к вашей квартире, и соседней — основная», — сказала специалистка.

Сотрудникам полиции девушки озвучили новую версию. Она заключалась в том, что они снимали однокомнатную квартиру, а не комнату в трехкомнатной, и перепутали дома. Но квартира, которую они сняли, стояла без ремонта. Подчеркивается, что полицейским задержанные показали только два ключа из целой связки.

По данным следственного эксперимента, ключ от одной квартиры не подошел к другой. Тогда девушки заявили, что не открывали соседнюю квартиру. Ярикова заявила, что на камерах всегда находилась третья женщина, но она якобы не ними. Скоро женщина встретится с оперативником для уточнения информации.

Криминалист отметила, что девушки вели себя дерзко и обеспечивали алиби — не скрывались от камер и делали вид, что заблудились.

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