В Ногинске 44-летняя женщина спугнула насильника, сообщив о венерической болезни

В Ногинске 44-летняя женщина спаслась от насильника, рассказав ему о своем венерическом заболевании. Эта информация о жертве заставила злоумышленника изменить свои планы и скрыться ни с чем. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, неизвестного мужчину россиянка встретила прямо возле своего дома. Она собиралась отправляться по своим делам, но не успела она выйти, как преступник начал приставать к ней. Он завел ее обратно в помещение, схватив за горло, и на кухне стал срывать одежду, чтобы изнасиловать. Но женщина не растерялась и рассказала злоумышленнику, что у нее есть венерическое заболевание.

В итоге мужчина передумал совершать половой акт. Он ушел из дома жертвы, и пока найти его не удалось. Сотрудникам правоохранительных органов пострадавшая заявила, что он был небольшого роста и худой. По версии следствия, преступник может пытаться изнасиловать и других женщин в городе.

Ранее в Бурятии женщина отбилась от насильника, прокусив ему руку. Однако преступник не растерялся. Не получив сексуального удовлетворения, он решил хотя бы ограбить жертву и украл у нее сумку с деньгами и ценными вещами.