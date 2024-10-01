«Его били электрошокером»: мать бойца СВО шантажируют ВСУ, показывая пытки над ее сыном

Мать бойца СВО рассказала, что ее шантажируют украинские военные. По ее словам, ей звонят и показывают, как пытают ее сына. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина работает в Росгвардии по ДНР, а ее сын находится в зоне специальной военной операции. 25 августа мужчина связался с матерью и сообщил, что попал в плен. После этого россиянку начали шантажировать, угрожая тем, что она может больше не увидеть наследника.

«Звонили несколько раз. Его били электрошокером... Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу. При звонках его били, и я слышала это и даже видела», - рассказала женщина.

По словам матери бойца, от нее требуют списки состава Росгвардии в ДНР. Ей обещают, что, если она выполнит условие сделки, то ее сына смогут обменять. Женщина обратилась за помощью к российским силовикам.

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