«Я его запомнил достойным человеком»: новый министр транспорта Андрей Никитин простился с Романом Старовойтом

Сегодня в Москве прощаются с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

Проститься с погибшим Старовойтом приехали его коллеги, близкие и друзья. Среди посетителей: вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минсельхоза Оксана Лут и многие другие.

Также траурную церемонию посетил и новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Я его запомнил достойным человеком», — сказала министр корреспонденту издания.

Сообщается, что территория вокруг ЦКБ Москвы оцеплена полицией, вход в зал строго по спискам. Очередь из желающих проститься с экс-главой Минтранса растянулась на 30 метров.

Напомним, Романа Старовойта нашли мертвым 7 июля рядом с автомобилем «Тесла» у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе. Перед этим, в тот же день, его сняли с занимаемой должности. По предварительной версии, он покончил с собой.

Ранее мы писали о том, как министр транспорта Андрей Никитин отнесся к гибели своего предшественника Романа Старовойта.