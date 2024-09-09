«Я его пощипал»: мать пострадавшего в акваклубе мальчика-инвалида рассказала о действиях тренера

Мать пострадавшего в акваклубе мальчика-инвалида рассказала о методах взаимодействия тренера с детьми. Напомним, что Прокуратура Приморского района Петербурга проверяет травмирование воспитанника на занятии по плаванию.

В разговоре с изданием 78.ru женщина заявила, что тренер щипал ее ребенка за бок. В этом он признался ей сам в сообщении.

«То есть, он мне прям сказал: «Я его пощипал». Ну, то есть, и я подумала, что, может быть, игра такая, — пояснила мать мальчика.

После случившегося женщина была шокирована. Она заметила на теле ребенка синяк и забила тревогу.

Источник отмечает, что тренер работает в акваклубе два месяца. На него до этого не было жалоб. Кроме того, мужчина сам является инвалидом, у него отсутствует стопа. Он занимается с детьми с особенностями развития, в том числе, индивидуально тренировал пострадавшего мальчика. Из-за особенности заболевания воспитанник не всегда может нормально взаимодействовать с другими детьми.

В самом акваклубе рассказали, что тренер щипал ребенка справа, а синяк на фото находится слева. Они оценили соцсети матери и заявили, что ребенок опасно играет у себя дома – залезает на шкафы и полки под потолком. Они предположили, что женщина могла отомстить за уволенного предыдущего тренера.

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