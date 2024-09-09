Гидроцефалия головного мозга: мальчик стал инвалидом после избиений в туберкулезном санатории

Медики провели экстренную операцию ребенку, который подвергался издевательствам в туберкулезном санатории. Мальчика избивали воспитанники детского дома, передает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Несовершеннолетний попал в лечебное учреждение еще в апреле и пробыл там до мая. За это время юный пациент получил тяжелую травму.

По данным СМИ, к этому причастны воспитанники детского дома. Они регулярно избивали ребенка, из-за чего у того обнаружили гидроцефалия головного мозга.

Мальчика прооперировали врачи. Спасти несовершеннолетнего удалось, однако вылечить — нет. Теперь пострадавший ребенок является инвалидом. Правоохранители случившееся пока никак не прокомментировали.

Ранее в Башкирии пенсионерка избила беременную многодетную дочь. Конфликт между женщинами произошел из-за денег.