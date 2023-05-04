«Я ее убил»: в Москве школьник на электросамокате сбил пенсионерку

В Москве шестиклассник на электросамокате сбил 61-летнюю пенсионерку. Женщину госпитализировали с тяжелейшими травмами. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По информации источника, инцидент произошел утром, когда сотрудница таможни шла на работу по направлению к Куркинскому шоссе. В один момент она почувствовала сильнейший удар, а очнулась на асфальте уже вся в крови.

Ее взгляд сразу остановился на мальчике с черным электросамокатом. Он бормотал себе под нос: «Я ее убил, я ее убил». Неравнодушный прохожий до приезда медицинской бригады скорой помощи следил за женщиной и помог ей оклематься от шока и травм. Прохожий видел все обстоятельства произошедшего. Женщина с сумкой и зонтиком шла по тротуару, а школьник в нее врезался со стороны спины.

По словам свидетеля, у пострадавшей были признаки сотрясения мозга. Вскоре на машине подъехал отец ребенка, но прохожий сказал, что не даст им покинуть место происшествия и записал номер транспортного средства.

Врачи доставили пострадавшую в больницу. Они диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

Медики утверждают, что на данный момент травмы от наезда электросамокатов одни из самых часто встречающихся. Пострадавших доставляют в больницы ежедневно.

Отмечается, что электросамокат юному школьнику подарили этой весной, чтобы он быстро добирался на занятия. Мальчик утверждает, что он ехал со скоростью примерно 20 км/ч по тротуару и на секунду отвлекся от дороги.

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