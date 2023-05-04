В результате несчастного случая 56-летняя россиянка превратилась в тесто

Трагически закончилась попытка 56-летней работницы клинского хлебозавода промыть оборудование со включенным двигателем.

Как стало известно kp.ru, в тот день Наталья (имя изменено - ред.) трудилась в цехе по заготовке теста в ночную смену.

Ближе к полуночи, когда работа была завершена, женщина, как и предписывает инструкция, начала промывать оборудование.

По какой-то причине в цех перестала поступать вода, и работница несколько раз ходила за водой в соседней цех, где трудилась ее подруга.

Эта подруга и стала первой, кто обнаружил останки закрученного тела внутри тестомесильного корыта. По-видимому, женщина в нарушение правил по технике по безопасности промывала оборудование, предварительно не выключив двигатель. Винт зацепил край рабочего халата и засосал работницу в корыто.

Сообщается, что Наталья проработала на заводе два года. За это время случаев нарушения техники безопасности с ее стороны зафиксировано не было. У погибшей остались муж и дочь.

По факту происшествия начата проверка.