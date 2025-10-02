«Я боюсь за свою жизнь»: мать ответила на обвинения в том, что якобы поила дочь «коньяком»

Мать из Краснодара заявила, что не поила дочь коньяком, а на видео был черный чай. Она дала комментарий изданию 360.ru после того, как против нее началась травля.

В Интернете появился ролик с женщиной и двухлетней девочкой. Мать якобы дает ребенку выпить коньяк, говоря «закусывай». Пользователи были возмущены и потребовали наказать родительницу.

По данному факту управление МВД России по городу Краснодару инициировало проведение проверки. В правоохранительных органах подтвердили, что занимаются изучением обстоятельств произошедшего.

Мать девочки Карина заявила журналистам, что ролик был постановочным и являлся шуткой, которую она отправила в закрытый чат с подругами. По словам женщины, в рюмке, из которой пила ее дочь, находился не коньяк, а обычный черный чай.

«В беседе из 14 человек зашло общение по поводу того, давать ребенку сладости или не давать. Последовали шутки, черный юмор: „Давайте колбасу давать ребенку, а давайте чипсы, а давайте коньяк“. Я в шуточной форме взяла бутылку из-под коньяка, налила в рюмку, потом видно, что видео прекратилось, и на следующем кадре ребенок пьет черный чай», — пояснила Карина.

Она также отметила, что девочка кривилась не от алкоголя, а потому что не привыкла пить несладкий черный чай. Женщина подчеркнула, что подруги из чата неоднократно бывали у нее в гостях и могли подтвердить, что ребенок обеспечен всем необходимым, окружен заботой и любовью.

Карина рассказала, что сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии из-за потока угроз и оскорблений в свой адрес. По ее словам, травля усугубляет проблемы со здоровьем.

«Мне пишут постоянно гадости, а мне нельзя нервничать. У меня аутоиммунное заболевание, было больше 30 микроинсультов. Из-за этого руки трясутся, из-за этого проблемы с памятью. Я принимаю дорогостоящие лекарства», — поделилась она.

Мать добавила, что вообще не употребляет алкоголь из-за болезни, а бутылка из-под коньяка, попавшая в кадр, осталась от гостей.

«Я боюсь за свою жизнь. Я лечусь только ради дочки. Никогда вообще не думала, что буду настолько переживать за себя ради того, чтобы у кого-то была мама», — призналась Карина.

Ранее мы писали о том, что мать записала прощальное видео и попыталась утопить троих детей в общественном бассейне.