Мать записала прощальное видео и попыталась утопить троих детей в общественном бассейне

В США мать попыталась утопить своих троих детей в общественном бассейне. Перед этим женщина записала видео с ними и вложила в Сеть. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 24 сентября. В этот день жительница Флориды Шаница Уиллингем поругалась по телефону с супругом. Позже она связалась с матерью, но между женщинами также случился конфликт.

Тогда она взяла двух дочерей и восьмимесячного сына и отвезла в общественный бассейн. Там она записала с ними ролик для ее личного блога в соцсети.

В видео Уиллингем сообщила, что больше не может справляться со своими родительскими обязанностями, а кроме нее о детях позаботиться некому. Затем она снова позвонила матери по видеосвязи, рассказала, где находится и попыталась утопить наследников.

Родственники успели вовремя прибыть на место и помешать убийству несовершеннолетних. Полиция задержала многодетную мать. Ей выдвинули обвинения.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии нашли чемоданы с трупами детей, которых убила безумная мать.